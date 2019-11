Erfurt

38-Jähriger wegen Misshandlung von Häftling vor Gericht

22.11.2019, 02:06 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Am Landgericht Erfurt beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 38-jährigen Mann, der vor fünf Jahren im Gefängnis in Tonna einen Mitgefangenen verletzt haben soll. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war er dabei, als eine insgesamt vierköpfige Gruppe ihr Opfer durch Schläge und Tritte so schwer verletzte, dass der Mann Prellungen und einen Knochenbruch erlitt. Schon einige Monate zuvor soll der Angeklagte andere Mitgefangene geschlagen haben. Auch wird ihm mindestens eine Todesdrohung gegenüber einem Häftling der Justizvollzugsanstalt zur Last gelegt. Für den Prozess ist ein weiterer Verhandlungstag Ende November geplant.