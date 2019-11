Erfurt

Rothe-Beinlich fordert Abstimmung über Regierungspersonal

22.11.2019, 18:45 Uhr | dpa

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, hat eine Abstimmung in der Partei über mögliches Regierungspersonal gefordert. "Wir sind 2014 in eine Regierung gestartet, ohne über das Personal überhaupt zu entscheiden in der Partei", sagte Rothe-Beinlich vor einem Treffen der Grünen mit Kreisvorständen, Spitzenpolitikern und Vertretern der Parteibasis am Freitag in Erfurt. Nur eine kleine Gruppe habe bei den Grünen über das Regierungspersonal verhandelt. Sie wolle aber dafür werben, dass bei einer erneuten Regierungsbeteiligung die Partei darüber abstimmt, wer etwa Ministerposten übernehmen soll.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte: "Ich denke, insgesamt kann es in der Regierung kein Weiter so geben." Bei dem Treffen in Erfurt geht es laut Siegesmund auch darum, ob die Grünen in eine Minderheitsregierung eintreten wollen. Eine Entscheidung solle dazu aber erst beim Landesparteitag im Januar fallen.

Dann soll auch ein neuer Parteivorstand gewählt werden. Bereits kurz nach der Wahl, bei der die Grünen mit 5,2 Prozent schlechter abschnitten als 2014 (5,7 Prozent) hatte es Rücktrittsforderungen in Richtung des Parteivorstandes gegeben. Landessprecherin Stephanie Erben will nach Weihnachten entscheiden, ob sie im Januar erneut kandidiert.