Erfurt

Lauinger gibt Ansprüche auf Ministeramt auf

24.11.2019, 21:49 Uhr | dpa

Nach dem schwachen Abschneiden bei der Landtagswahl ziehen die Thüringer Grünen personelle Konsequenzen. Bei einem Spitzentreffen mit Bundesparteichef Robert Habeck am Sonntagabend in Erfurt wurde vereinbart, dass Justizminister Dieter Lauinger seine Ansprüche auf ein Ministeramt in einer neuen Regierung aufgebe, wie die Partei mitteilte. Er werde aber als Justizminister vorerst geschäftsführend im Amt bleiben. Folgen hat das Abschneiden mit nur 5,2 Prozent auch für die beiden Landessprecher Stephanie Erben und Denis Peisker. Sie werden einem Neustart nicht im Wege stehen, wenn im Januar ein neuer Landesvorstand gewählt werde, hieß es.