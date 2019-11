Erfurt

Flüchtlingsrat fordert umfassenden Abschiebestopp im Winter

25.11.2019, 18:31 Uhr | dpa

Der Thüringer Flüchtlingsrat hat einen rechtssicheren Abschiebestopp für Flüchtlinge in den Wintermonaten gefordert. In den Wintermonaten bedeute eine Abschiebung für Schutzsuchende möglicherweise die Rückkehr in "winterliche Verhältnisse, die Gesundheit und Leben bedrohen", erklärte der Flüchtlingsrat am Montag. Der Verein appellierte an die Landesregierung, eine umfassende Aussetzung von Abschiebungen anzuordnen.

Das Thüringer Integrationskonzept schließt bisher Abschiebungen in den Wintermonaten nicht generell aus, schränkt aber ein: So soll es Abschiebungen nur nach Einzelfallprüfungen geben, wenn demnach eine "Rückkehr in Würde und Sicherheit möglich ist".

Der Flüchtlingsrat kritisiert, dass sich dadurch für die Betroffenen noch keine Rechtsgrundlage ergebe. "Nur mit einem umfassenden Winterabschiebestopp lässt sich tatsächlich sicherstellen, dass besonders gefährdete Personengruppen nicht doch abgeschoben werden", erklärte Philipp Millius vom Flüchtlingsrat. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich mehrere Organisationen und Politiker für einen Abschiebestopp eingesetzt. Die Migrationsbeauftragte des Landes, Mirjam Kruppa, sagte, es werde erneut einen Erlass für Abschiebungen in den Wintermonaten geben. Demnach soll die Entscheidung im Ermessen der Ausländerbehörden liegen, ob sie nach Einzelfallprüfungen Abschiebungen aussetzen.