Erfurt

Nikolaus und Oberbürgermeister eröffnen Weihnachtsmarkt

26.11.2019, 01:03 Uhr | dpa

Die Holzhüttchen stehen schon seit einigen Tagen, nun wird der größte Weihnachtsmarkt Thüringens heute in Erfurt offiziell eröffnet. Das übernimmt dort die Figur des Heiligen Nikolaus gemeinsam mit einer Engelschar und dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Zuvor spielt das Theater "Die Schotte" für Kinder ein traditionelles Weihnachtsmärchen auf den Domstufen. Die Stadt rechnet mit rund zwei Millionen Gästen, die den Markt mit seinen 193 Händlern und Schaustellern bis zum 22. Dezember besuchen werden.

Auch in Weimar öffnet der Weihnachtsmarkt am Dienstag offiziell seine Pforten. Dort verteilen sich die Stände auf Plätze in der Innenstadt mit dem Marktplatz als Zentrum.