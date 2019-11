Erfurt

Thüringens größter Weihnachtsmarkt in Erfurt eröffnet

26.11.2019, 18:05 Uhr | dpa

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist in Erfurt (Thüringen) eröffnet. Foto: Martin Schutt/zb/dpa (Quelle: dpa)

Lichterglanz, Glühwein und Gedränge: Thüringens größter Weihnachtsmarkt lockt wieder die Besucher in die Landeshauptstadt. Am Dienstagabend wurde auf dem Domplatz der 169. Erfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. Kurz nach 17.30 Uhr leuchteten die Lichter an der rund 22 Meter hohen geschmückten Weißtanne zum ersten Mal auf, auch ein Feuerwerk fehlte zur Eröffnung nicht. Bis zum 22. Dezember, dem vierten Advent, rechnet die Stadt mit bis zu zwei Millionen Gästen.

Fast 200 Händler und Schausteller sind in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Sie bieten unter anderem Weihnachtsdekoration, Stollen, Töpferwaren und Glasdekoration. Zu den festtypischen Attraktionen gehört eine 12 Meter hohe Weihnachtspyramide und eine Weihnachtskrippe. Der Erfurter Markt gehört wegen der Kulisse von Mariendom und Severikirche zu den schönsten in Deutschland.

Die Polizei mahnte am Dienstag Weihnachtsmarktbesucher zur Vorsicht vor Diebstählen. Taschendiebe hätten im Gedränge auf Weihnachtsmärkten oft leichtes Spiel, teilte sie mit. Auf dem Erfurter Markt hat die Polizei eine mobile Wache eingerichtet.