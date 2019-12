Erfurt

Thüringer Innenminister will Studium für Verfassungsschützer

02.12.2019, 07:39 Uhr | dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich für einen länderübergreifenden Studiengang für angehende Verfassungsschützer ausgesprochen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir Länder das gemeinsam machen. Es könnten zum Beispiel einzelne Module des Studiums in verschiedenen Bundesländern angeboten werden", sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. Über das Thema wolle er am Rande der Innenministerkonferenz (IMK) in Lübeck mit seinen Ressort-Kollegen sprechen. Die IMK startet am Mittwoch und soll bis Freitag dauern. Eines der zentralen Themen ist dabei der Kampf gegen Rechtsextremismus.

Maier betonte, vor allem der rechtsextreme Terroranschlag in Halle zeige, dass Frühwarnsysteme wichtig seien. "Den Täter, der in Halle tötete, hatten wir nicht auf dem Schirm", sagte Maier. "Eine der großen Herausforderungen wird sein, die Gefährder rechtzeitig zu erkennen - im Internet wie im richtigen Leben."