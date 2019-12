Erfurt

Insolvenzverfahren: Fast 2700 Arbeitsplätze gefährdet

06.12.2019, 11:32 Uhr | dpa

Die finanzielle Schieflage von Unternehmen in Thüringen bedroht rund 2700 Arbeitsplätze. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Freitag zu Firmenpleiten in der Zeit von Januar bis Ende September 2019 hervor. In diesem Zeitraum mussten 174 Betriebe einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung stellen. Das war fast ein Drittel weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Besonders betroffen waren trotz des derzeitigen Baubooms 31 Firmen aus dem Baugewerbe. 26 Insolvenzverfahren registrierten die Amtsgerichte von Industrieunternehmen, 20 im Bereich Kfz-Handel und Autowerkstätten.

Insgesamt wurden bis Ende September in Thüringen rund 1700 Insolvenzverfahren entschieden. Dabei ging es um offene Rechnungen oder andere Gläubigerforderungen mit einem Gesamtvolumen von rund 460 Millionen Euro. Etwa 91 Prozent der Insolvenzverfahren wurden eröffnet. Damit besteht die Chance, dass zumindest ein Teil der Gläubigerforderungen bedient werden kann.

Mehr als 1100 Insolvenzverfahren betrafen überschuldete Verbraucher. Diese Zahl sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 44 Verfahren.