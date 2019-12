Erfurt

Kemmerich: FDP nimmt Gesprächsangebot von Rot-Rot-Grün an

06.12.2019, 16:35 Uhr | dpa

Die FDP will das Gesprächsangebot von Linke, SPD und Grünen in Thüringen annehmen. Eine Einladung von Rot-Rot-Grün liege seiner Partei inzwischen vor, sagte Partei- und Fraktionschef Thomas Kemmerich am Freitag auf dpa-Anfrage. Ihm gehe es bei dem Gespräch um die künftige parlamentarische Zusammenarbeit, um Themenbereiche und Formen, nicht aber um "irgendeine Art einer Regierungsunterstützung", so der FDP-Chef.

Rot-Rot-Grün hatte sich in dieser Woche darauf verständigt, dass das Dreierbündnis als Minderheitsregierung möglichst fortgesetzt werden soll. Weil vier Stimmen im Landtag fehlen, sind die drei Parteien bei ihren Vorhaben oder Gesetzen auf Unterstützung der FDP oder der CDU angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnen die fünf Parteien ab.

Handlungsbedarf sieht Kemmerich unter anderem bei der Verringerung des Unterrichtsausfalls in Thüringen. Er könnte sich dazu im Parlament "eine Art Ideenwettbewerb fernab der Farbspiele der Parteien" vorstellen. Zunächst müsste aber überhaupt eine Gesprächsbasis für gemeinsame Anliegen geschaffen werden.

Nach Angaben der Grünen wurden CDU und FDP von den Parteien SPD, Grüne und Linke, den Fraktionen, von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und von dessen Stellvertreterinnen eingeladen worden. Ein Termin sollte trotz Landtagssitzung in der kommenden Woche gesucht werden. Nach Angaben von Kemmerich haben sich am Freitag in Weimar CDU und FDP mit den Grünen getroffen.