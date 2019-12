Erfurt

Ramelow für Sanktionslockerung im Ostukraine-Konflikt

07.12.2019, 14:15 Uhr | dpa

Vor dem Ukraine-Gipfel in Paris hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gegen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Oberstes Ziel muss es sein, die Lage der Zivilbevölkerung zu verbessern. Eine Lockerung oder Beendigung der bislang ohnehin wirkungslosen Sanktionen könnten den Friedensprozess befördern", teilte der Linken-Politiker am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

In der französischen Hauptstadt wollen die Ukraine und Russland am Montag unter deutsch-französischer Vermittlung einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine starten. Dafür kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der Präsident Russlands, Wladimir Putin, und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj zusammen.

Russland hatte die völkerrechtlich zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim 2014 gegen internationalen Protest annektiert. Deshalb und wegen des verdeckten russischen Militäreinsatzes für Separatisten in der Ostukraine haben die EU und die USA Wirtschaftssanktionen verhängt.