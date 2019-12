Erfurt

Bildungsminister informiert über künftige Schülerzahlen

10.12.2019, 01:45 Uhr | dpa

Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport in Thüringen. Foto: Martin Schutt/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will heute in Erfurt über die Ergebnisse der Kultusministerkonferenz informieren. Die Länder hatten vereinbart, ihre Zusammenarbeit in Bildungsfragen auf eine neue Grundlage zu stellen.

Da jedes Bundesland selbst für Bildung zuständig ist, kommt es immer wieder zum Streit zwischen den Ländern untereinander und dem Bund. Dauerbrenner sind dabei Themen wie die Ferienplanung oder auch das Abitur.

Holter will außerdem die Entwicklung der Schülerzahlen in Thüringen in den kommenden Jahren vorstellen. Nach Vorausberechnungen des Ministeriums ist hier noch einmal mit einem kräftigen Anstieg zu rechnen - bei anhaltendem Lehrermangel.