Erfurt

Regierungserklärung von Ramelow zu rechtsextremen Tendenzen

12.12.2019, 03:03 Uhr | dpa

Fast jeder vierte Thüringer teilt laut einer repräsentativen Untersuchung der Universität Jena rechtsextreme Einstellungen. Zu diesen und anderen Ergebnissen des sogenannten Thüringen-Monitors will Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) heute im Landtag eine Regierungserklärung abgeben. Bei dem Monitor handelt es sich um eine wissenschaftliche Langzeitstudie der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Auftrag der Landesregierung.

Die Wissenschaftler messen Einstellungen bei einer repräsentativen Befragung anhand der Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Thesen. So stimmten in diesem Jahr 26 Prozent der Befragten der These zu "Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten". 2018 waren es 18 Prozent. 16 Prozent befürworteten die These, Juden hätten "etwas Besonderes an sich" und passten "nicht so recht zu uns". 2018 lag dieser Wert bei 9 Prozent.