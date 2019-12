Erfurt

Bauernverband: Kein Anspruch der Grünen auf Agrar-Ressort

13.12.2019, 16:49 Uhr | dpa

Der Thüringer Bauernverband hat den Grünen den Anspruch auf das Landwirtschaftsministerium abgesprochen. In den ländlichen Gebieten hätten die Grünen bei den Landtagswahlen nur 3,8 Prozent der Stimmen bekommen, erklärte der Verband am Freitag. Das sei kein Mandat, in einer künftigen Regierung Verantwortung für den ländlichen Raum und die in der Landwirtschaft Tätigen zu übernehmen. Hier dürfe es keine grüne Klientelpolitik geben. Das Infrastruktur- und Agrarministerium wird seit 2014 von der Linken geführt, die Grünen erheben seit Jahren Anspruch darauf.

Die Linke-Partei- und Landtagsfraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow hatte erklärt, ein so großes Ressort stehe weiterhin der Linken zu, die die Landtagswahl schließlich gewonnen habe. Die Grünen hatten schlechter abgeschnitten als 2014 und landesweit 5,2 Prozent der Stimmen erreicht(2014: 6,5 Prozent). Wegen der Stimmenverluste von Grünen und SPD hat Rot-Rot-Grün im Landtag keine Mehrheit mehr, derzeit sprechen die Parteien über die von ihnen angepeilte Minderheitsregierung. Dabei kann es nach Meinung der Grünen kein einfaches "Weiter so" geben. Das betrifft aus ihrer Sicht auch den Zuschnitt der Ministerien.