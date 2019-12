Erfurt

Thüringer Linke wählt ihren Landesvorstand

14.12.2019, 01:47 Uhr | dpa

Knapp zwei Monate nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl wählt die Thüringer Linke heute in Erfurt ihre Führungsmannschaft neu. Für den Parteivorsitz tritt erneut Susanne Hennig-Wellsow an, die auch die seit der Wahl größte Fraktion im Thüringer Landtag leitet. Die 42-Jährige ist seit 2013 Parteivorsitzende in Thüringen und eine Verfechterin einer rot-rot-grünen Regierungskoalition. Als Stellvertreter kandidieren der Innenpolitiker Steffen Dittes und erstmals Sozialministerin Heike Werner.

Die Linke hatte Ende Oktober erstmals in Deutschland eine Landtagswahl gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow, der nach Angaben eines Sprechers beim Parteitag nicht dabei sein wird, erzielte 31 Prozent der Stimmen.

Entscheiden müssen die Delegierten auch über eine heikle Personalie: Als neuer Landesgeschäftsführer kandidiert Mathias Günther, der in seinem Bewerbungsschreiben eine "offizielle und inoffizielle Zusammenarbeit mit der Abteilung 2000 des MfS" (Ministerium für Staatssicherheit) angibt. Günther gehe seit Jahren offen mit seiner Vergangenheit und seiner Stasi-Tätigkeit um, so ein Sprecher der Linken.