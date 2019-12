Dessau-Roßlau

Mehr als 250 000 Besucher in neuem Bauhaus-Museum Weimar

19.12.2019, 05:21 Uhr | dpa

Das Jubiläumsjahr 2019 hat dem Bauhaus nationale wie internationale Aufmerksamkeit wie lange nicht beschert. Die Besucherzahlen in den Bauhaus-Städten Weimar und Dessau-Roßlau sind auf Rekordkurs. Die neuen Bauhaus Museen wurden bestens besucht: Gut 257 000 Gäste kamen bis Mitte Dezember in das im April eröffnete Bauhaus-Museum Weimar, wie die Klassik Stiftung Weimar mitteilte. Dem im Frühjahr zugänglich gemachten "Haus am Horn" - dem Weimarer Modellhaus der Bauhäusler - statteten in diesem Jahr bisher rund 46 000 Interessierte einen Besuch ab.

"Das ist natürlich ein großartiger Erfolg, aber wir haben im Moment auch den Eindruck, dass es auch 2020 auf einem sehr hohen Niveau weitergehen wird", sagte die Präsidentin der Klassik Stiftung, Ulrike Lorenz, mit Blick auf Vorbuchungen für das kommende Jahr. Auch Weimar profitiere als Wirtschaftsstandort, so Lorenz: Die Thüringer Tourismus GmbH erfasste von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr Übernachtungen in Weimar.

Architekt Walter Gropius gründete 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar. Es entwickelte sich zu einer einflussreichen Architektur- und Designschule. Noch heute sind etwa Möbel und Nutzgegenstände nach den Entwürfen der Bauhäusler populär.