Erfurt

Wachstumsbereich Autointerieur bietet Jobchancen

19.12.2019, 16:57 Uhr | dpa

Autozulieferer, die Innenraumausstattungen liefern, haben nach einer Studie in den kommenden Jahren gute Wachstumschancen in Thüringen. Das gelte vor allem für die Bereiche intelligente Textilien, Sensorik, Beleuchtung sowie funktionale Oberflächen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Die Studie "Interieur der Zukunft" sei im Auftrag der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) vom Chemnitz Automotive Institut erarbeitet worden.

In Thüringen ist die Automobilindustrie, die vor allem von Zulieferern geprägt ist, ein Schwergewicht mit einem Jahresumsatz von weit über vier Milliarden Euro und mehreren zehntausend Beschäftigten. Im Bereich Interieur könnten bis 2030 acht bis neun Prozent mehr Arbeitsplätze entstehen. Reine Innenraumlieferanten beschäftigten derzeit mehr als 6000 Mitarbeiter in Thüringen.

Laut Studie kommen mit dem Trend zur Elektromobilität stärker Verbundmaterialien zum Einsatz, Funktionsschalter für Beleuchtung, Heizung oder Audio würden direkt in Oberflächen integriert. Das autonome Fahren erfordere zudem neue Bediensysteme, Insassen könnten neue Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten nutzen. Fachleute rechneten damit, dass sich diese Trends bereits in Automodellen mit Serienstart ab 2025 finden würden, erklärte LEG-Geschäftsführer Andreas Krey.