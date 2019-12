Erfurt

Ex Thüringen JU-Chef Gruhner: Wechsel nach Berlin

21.12.2019, 14:00 Uhr | dpa

Der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner wechselt nach seiner Wahlniederlage in die Bundesgeschäftsstelle der CDU nach Berlin. Einen entsprechenden Bericht der Zeitungen der Mediengruppe Thüringen bestätigte der 35-Jährige am Samstag. Demnach soll Gruhner schon ab Januar in Berlin die Leitung der Stabsstelle "Zukunft der Volkspartei/Bund-Länder-Koordinierung/Internationale Parteibeziehungen" übernehmen.

Gruhner war in der vergangenen Wahlperiode Mitglied des Thüringer Landtags. Bei der Wahl Ende Oktober schaffte er es als Direktkandidat jedoch nicht wieder ins Parlament. Jahrelang fühhrte Gruhner die Junge Union in Thüringen als Vorsitzender. Anfang des Jahres machte er seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der CDU-Jugendorganisation bekannt, unterlag am Ende jedoch seinem Kontrahenten Tilmann Kuban.