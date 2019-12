Erfurt

39 "Christkinder" 2018 in Thüringen

23.12.2019, 13:50 Uhr | dpa

39 "Christkinder" sind Heiligabend 2018 in Thüringen zur Welt gekommen. Wie das Landesamt für Statistik in Erfurt am Montag mitteilte, feierten an den drei Festtagen Eltern von 115 Kindern Weihnachten auf der Geburtsstation von Krankenhäusern statt zu Hause unter der Christbaum. Am Ersten Weihnachtsfeiertag wurden 39 und am Zweiten Weihnachtsfeiertag weitere 37 Babys geboren.