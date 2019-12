Erfurt

Maria bekommt in Erfurt Christkind

26.12.2019, 12:54 Uhr | dpa

Sie heißt Maria und hat Heiligabend ihr Kind geboren: Am Erfurter Helios Klinikum kam Charleen Maribell mit einem Geburtsgewicht von 3790 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern als richtiges Christkind zur Welt. Das Mädchen ist eines von zwei Babys, die Heiligabend in dem Erfurter Krankenhaus das Licht der Welt erblickten, wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte.

Mutter der kleinen Charleen Maribell ist die 30-Jährige Maria Hoffmann. Der errechnete Entbindungstermin war eigentlich erst der 4. Januar. Mutter und Kind haben am Donnerstag die Klinik verlassen. Die Familie kommt aus Clingen (Kyffhäuserkreis) und freut sich nun auf den ersten Jahreswechsel zu viert.