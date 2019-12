Erfurt

Betrunkener Autofahrer fährt Baum um

26.12.2019, 17:21 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Unfall in Erfurt einen Schaden von 32 500 Euro verursacht. Der 25-Jährige verlor auf Höhe des Steigerwaldstadions die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei stieß er mit einem Verkehrszeichen und einem Baum zusammen. Der 25 Zentimeter starke Stamm zerbrach und der Baum fiel auf die Straße. Der Fahrer war laut Polizei "alkoholbedingt enthemmt" gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Sein Fahrzeug wurde zerstört und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zudem musste zur Beräumung der Fahrbahn die Feuerwehr und die Stadtreinigung eingesetzt und die Straße etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.