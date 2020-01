Erfurt

Weitestgehend friedlicher Jahresstart in Thüringen

01.01.2020, 11:49 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen haben das neue Jahr weitestgehend friedlich begrüßt. Laut einem Sprecher der Landeseinsatzzentrale habe es nach erster Einschätzung keine herausragenden Vorfälle gegeben. Es sei jedoch zu einem erwartet hohen Einsatzgeschehen gekommen, am Rande der Feierlichkeiten gab es immer wieder kleinere Zwischenfälle. Darunter fanden sich vor allem Brände, Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikte. Landesweit sei die Polizei zu 458 Einsätzen ausgerückt.

Im Landkreis Gotha etwa wurden nach Angaben der Polizei unter anderem ein Carport und ein darin abgestelltes Auto durch ein Feuer zerstört. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, der Schaden beträgt 10 000 Euro. Ebenso hoch ist der Schaden, den Unbekannte in Waltershausen verursachten. Dort sprengten sie am frühen Mittwochmorgen eine Schaufensterscheibe und beschädigten auch die Inneneinrichtung. In Apolda habe sich ein 14-Jähriger am Silvesterabend beim Anzünden einer Silvesterrakete an der Hand verletzt und sei im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei mit.