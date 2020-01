Erfurt

Schaf-Ziegen-Prämie soll auch 2020 gezahlt werden

03.01.2020, 12:59 Uhr | dpa

Thüringer Weidetierhalter können auch in diesem Jahr mit einer Schaf-Ziegen-Prämie vom Land in Höhe von 25 Euro pro Tier rechnen. Den Zuschuss können Tierhalter unter bestimmten Voraussetzungen bis 31. März beantragen, wie das Thüringer Umweltministerium am Freitag mitteilte. Förderberechtigt sind Tierhalter mit 20 und mehr Tieren, die wenigstens jeweils neun Monate alt sind und von April bis September auf Grünland des Antragstellers weiden. Dabei müssen mindestens zehn Prozent des bewirtschafteten Landes Biotopgrünland sein.

"Die Beweidung ist ein wichtiger Bestandteil für Landschaftspflege und den Erhalt von Biotopen und Arten", erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Thüringen hatte sich im Bundesrat für eine bundesweite Weidetierprämie in Höhe von 30 Euro pro Mutterschaf eingesetzt. Laut Ministerium fand die Initiative in der Länderkammer zwar eine Mehrheit, jedoch nicht im Bundestag.

Mit der Prämie in Thüringen sollen nach Angaben des Umweltministeriums Schäfer unterstützt und der Reduzierung ihrer Tierbestände entgegengewirkt werden. Dadurch solle die "Pflege wertvoller Offenland-Lebensräume durch Beweidung" gesichert werden, erklärte Siegesmund.