Erfurt

Fridays for Future will in Thüringen seltener demonstrieren

03.01.2020, 13:00 Uhr | dpa

Thüringer Gruppen der Fridays for Future- Bewegung haben angekündigt, 2020 nur noch einmal im Monat für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Bisher gingen die Schüler, Studierenden und andere Teilnehmer deutlich öfter an Freitagen auf die Straßen. Gleichzeitig wollen die Gruppen in Erfurt und Jena verstärkt andere Protestformen nutzen, wie deren Vertreter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärten.

"Wir können uns vorstellen großflächige Banner über längere Zeiträume an öffentlichen Orte zu hängen", sagte Marvin Volk, Aktivist aus Erfurt. Auch mit Theateraktionen seien schon gute Erfahrungen gesammelt worden. "Wir wollen auch viel öfter kleinere Fridays for Future-Gruppen auf dem Land unterstützen", sagte Volk. Auch in Jena planen die Aktivisten in der Regel nur noch eine Demo im Monat, wie einer ihrer Vertreter, Justus Heuer, sagte.

Die Schwedin Greta Thunberg hatte die weltweite, vor allem von Schülern und Studierenden getragene Klimabewegung Fridays for Future angestoßen. Kritiker bemängeln, dass gerade Schüler für die Teilnahme an den Freitagsdemos häufig Unterricht schwänzen.