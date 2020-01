Erfurt

Feuer in Druckereihalle: Ermittlung wegen Brandstiftung

03.01.2020, 14:16 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einer Erfurter Druckereihalle an Silvester ermittelt die Polizei gegen eine Person wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Man gehe auch nicht von einer fahrlässigen Brandstiftung - etwa durch Feuerwerk oder Böller - aus. Eine Festnahme habe es aber bislang noch nicht gegeben, sagte die Sprecherin. Details zur verdächtigen Person wollte sie nicht nennen.

Das Feuer in der Halle einer Druckerei hatte sich am Dienstagvormittag in dem Gebäude ausgebreitet und großen Schaden angerichtet. Die Ermittler gehen derzeit von einem Sachschaden in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro aus. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt - an Silvester wurde in der Halle nicht gearbeitet.