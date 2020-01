Erfurt

Meditation oder Einbruchversuch? Kurioser Einsatz in Erfurt

05.01.2020, 14:47 Uhr | dpa

Auf eine Frau im Schneidersitz in einem Getränkeladen in Erfurt sind Polizisten bei einem nächtlichen Einsatz wegen eines mutmaßlichen Einbruchs gestoßen. Die Frau habe angegeben, auf den Laden aufpassen zu wollen, bis der Besitzer komme, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie habe ein kleines Loch im Schaufenster bemerkt und habe mögliches Übel verhindern wollen, so die Aussage der 37-Jährigen laut Polizei. Daraufhin habe sie das Loch vergrößert und sei in das Geschäft eingestiegen. Anwohner hatten zuvor die Polizei wegen des mutmaßlichen Einbruchs in der Nacht zum Sonntag alarmiert.

"Was die Frau tatsächlich vorhatte, weiß wohl nur sie selbst. Ein Loch im Schaufenster gab es vorher ganz bestimmt nicht, aber ein Einbruchsdiebstahl geht wohl auch anders", hieß es in der Polizeimitteilung.