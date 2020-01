Erfurt

FDP-Chef schreibt Ramelow Brief: Pro Parlaments-Debatten

11.01.2020, 17:23 Uhr | dpa

Thüringens FDP-Landespartei- und Fraktionschef Thomas Kemmerich hat an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) appelliert, sich Mehrheiten nicht außerhalb des Parlaments zu suchen. "Der Thüringer Landtag muss der zentrale Ort des Ringens um demokratische Mehrheiten sein", schrieb Kemmerich am Samstag in einem Brief an Ramelow, der dpa vorliegt. Seine Partei halte nichts von Nebenabsprachen. Man solle keine Angst vor dem Austausch von Argumenten haben, schrieb Kemmerich. "Vor diesem Hintergrund lade ich Sie hiermit herzlich ein, mit mir zusammen für eine Reform der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages zu kämpfen", so Kemmerich.

Er stelle sich eine neue Art der Generaldebatte vor. "Gerade in den vergangenen Wochen hat uns das britische Unterhaus im Rahmen der Brexit-Diskussionen gelehrt, wie solche Debatten aus Rede und Gegenrede im Gegensatz zu vorlesungsähnlichen Parlamentssitzungen aussehen können", schrieb Kemmerich.

Zugleich betonte Kemmerich am Samstag, dass die FDP eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit einem rot-rot-grünen Bündnis ablehne. "Wir möchten auch keine Parallel-Gremien von fünf Parteien", sagte Kemmerich der dpa. Damit erteilte er einem Vorschlag von Grünen-Fraktionschef Dirk Adams eine Absage, sich in großer Runde künftig regelmäßig zu treffen. "Ort der Diskussion ist das Parlament", betonte Kemmerich.