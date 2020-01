Erfurt

Gut 2700 Arbeitnehmer von Firmenpleiten betroffen

14.01.2020, 11:43 Uhr | dpa

Von Januar bis Oktober 2019 waren in Thüringen gut 2700 Arbeitnehmer von der Pleite ihres Arbeitgebers betroffen. Das geht aus einer Übersicht über Insolvenzen hervor, die das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt vorlegte. Demnach mussten 185 Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen. Das waren den Angaben zufolge gut 35 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Thüringer Amtsgerichte entschieden bis Oktober 2019 über fast 1900 Insolvenzverfahren. Dabei ging es um offene Rechnungen oder andere Forderungen von Gläubigern in einem Gesamtumfang von rund 469 Millionen Euro. Fast 92 Prozent der Insolvenzverfahren wurden eröffnet. Damit besteht die Chance, dass zumindest ein Teil der Gläubigerforderungen bedient werden kann.

Gut 1200 Insolvenzverfahren betrafen private Verbraucher. Das waren 42 Verfahren weniger als in den ersten zehn Monaten 2018.