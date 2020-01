Erfurt

Landtag wegen verdächtiger Sendung an Höcke teils gesperrt

15.01.2020, 12:43 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Thüringer Landtag" steht in metallenen Lettern an einer Mauer. Foto: Michael Reichel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wegen einer verdächtigen Postsendung an den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist der Thüringer Landtag in Erfurt teilweise gesperrt worden. Die Sendung sei bereits geöffnet und darin eine verdächtige Substanz entdeckt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch in Erfurt. Demnach könne bereits ausgeschlossen werden, dass es sich um Sprengstoff handelt. Weitere Prüfungen liefen aber noch, hieß es. Der Landtag wurde nicht geräumt.