Erfurt

Im Wohnmobil zur BuGa: Erfurt stockt Parkplätze auf

15.01.2020, 18:33 Uhr | dpa

Vor der Bundesgartenschau im nächsten Jahr stockt Erfurt die Parkkapazitäten für Wohnmobile auf. In diesem Frühjahr sollen die Bauarbeiten für einen neuen Reisemobil-Parkplatz an der Messe beginnen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Neben 67 Stellflächen sollen Campern dort auch Sanitäreinrichtungen und Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Land übernimmt mit 6,3 Millionen Euro den größten Teil der Baukosten von 7,6 Millionen Euro, den Rest steuert laut Wirtschaftsministerium die Stadt bei. Die Bundesgartenschau lockt vom 23. April bis 10. Oktober 2021 die Besucher nach Erfurt.