Erfurt

Thüringer HC gewinnt mit 34:23 gegen Frisch auf Göppingen

15.01.2020, 21:19 Uhr | dpa

Die Handballerinnen vom Thüringer HC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfolgreich bestritten. Gegen den Tabellenzehnten Frisch auf Göppingen setzte sich der Vizemeister am Mittwochabend mit 34:23 (20:14) durch. Der THC musste im Angriff umstellen und den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Iveta Koresova verkraften, die sich im EHF-Cup an der Schulter verletzt hatte. Vor allem Beate Scheffknecht überzeugte vor 846 Zuschauern offensiv und war mit neun Treffern beste THC-Werferin.

Die Gastgeberinnen gingen schnell in Führung, aber Göppingen zeigte sich offensiv sehr treffsicher und blieb zunächst dran. Erst in der 22. Minute wurde der Spielstand beim Stand von 14:9 zum ersten Mal etwas deutlicher.

In der zweiten Hälfte ließen die Thüringerinnen die Gäste bis auf drei Tore herankommen. Nach einer Schwächephase konnte sich das Team von Herbert Müller wieder absetzen. Vor allem weil Ann-Cathrin Giegerich mit 16 Paraden im Tor überzeugte. Auch die Rote Karte für Emily Bölk änderte nichts mehr, der THC erhöhte stattdessen bis zum Schlusspfiff die Führung noch einmal kontinuierlich.