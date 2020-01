Erfurt

Obstbauern beraten über Wildbienen und Bewässerung

16.01.2020

Beim Thüringer Obstbautag tauschen sich Experten heute in Erfurt über anstehende Herausforderungen für den Anbau von Apfel, Kirsche und Co im Freistaat aus. Dabei sollen etwa Ergebnisse aus einem Wildbienenprojekt und aus Versuchen mit der Bewässerung von Obstplantagen vorgestellt werden. Zudem wird das zurückliegende Jahr bilanziert, in dem die hiesigen Obstbauern wegen der Trockenheit starke Ertragseinbußen hinnehmen mussten. Zu der Tagung werden den Angaben zufolge bis zu 100 Teilnehmer erwartet.