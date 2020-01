Erfurt

Kemmerich fordert Gauck zur Zurückhaltung auf

19.01.2020, 11:43 Uhr | dpa

FDP-Landtagsfraktionschef Thomas Kemmerich hat den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck indirekt aufgefordert, sich in der Debatte um die Regierungsbildung in Thüringen zurückzuhalten. "Nach meinem Verständnis widerspricht Ihr Verhalten dem Neutralitätsgebot, das sich auch aus dem Amt ausgeschiedene Bundespräsidenten bislang selbst auferlegt haben", schrieb Kemmerich am Wochenende in einem von ihm verbreiteten Brief an Gauck. "Die vermittelnde Funktion eines ehemaligen Staatsoberhauptes müsste sich - wenn überhaupt - auf alle im Landtag vertretenen Parteien erstrecken und nicht auf eigene Wunschkoalitionen eines Altbundespräsidenten."

Gauck hatte am Samstag in der "Welt" für eine "begrenzte Form der Duldung" einer von der Linken geführten Minderheitsregierung in Thüringen durch die CDU plädiert. Am Sonntag vor einer Woche hatte sich Gauck auch mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und CDU-Landeschef Mike Mohring getroffen, um über die schwierige Regierungsbildung in Thüringen nach der Landtagswahl Ende Oktober zu sprechen.