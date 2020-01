Erfurt

Elektroautos sorgen für Investition in Thüringen

22.01.2020, 02:04 Uhr | dpa

Der Trend zur Elektromobilität sorgt für eine weitere Investition in Thüringen. Die Firma Marquardt Lightronics GmbH will heute in Erfurt ihre Pläne für eine weitere Produktionsstätte in Thüringens größtem Gewerbegebiet Erfurter Kreuz zusammen mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vorstellen. Das Familienunternehmen aus Süddeutschland hat dort bereits seit einiger Zeit eine Produktionsstätte für die Innenausstattung von Autos. Nun soll voraussichtlich eine weitere für Steuerungssysteme von Fahrzeugbatterien hinzukommen.

Trotz der Probleme mit dem Strukturwandel hin zur Elektromobilität investieren die Autoindustrie und ihre Zulieferer kräftig. Die Investitionen in diesem und dem vergangenen Jahr summieren sich nach Angaben der Branchenvereinigung automotive thüringen auf fast 442 Millionen Euro.