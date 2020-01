Erfurt

Süddeutscher Mittelständler baut Produktion in Thüringen aus

22.01.2020, 14:55 Uhr | dpa

Der Trend zur Elektromobilität sorgt für eine weitere Investition in Thüringen. Die baden-württembergische Firma Marquardt Services kündigte am Mittwoch in Erfurt den Bau einer Produktionsstätte für Steuerungssysteme von Fahrzeugbatterien an. Es handele sich um ein Projekt im hohen zweistelligen Millionenbereich deutlich über 50 Millionen Euro, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Harald Marquardt. Letztlich hänge der Ausbau der Fertigung aber von der Entwicklung der Elektromobilität ab.

Bei der Standortentscheidung für Thüringen habe auch eine Rolle gespielt, dass der chinesische CATL-Konzern bei Arnstadt derzeit ein großes Werk für Batteriezellen errichtet, so Marquardt. "CATL war wichtig, aber nicht entscheidend."

Das mittelständische Unternehmen mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim unterhält bei Arnstadt bereits eine Fertigung für die Innenraumelektronik von Autos. Dort seien derzeit 25 Mitarbeiter beschäftigt, künftig sollen es 180 Arbeitsplätze sein.