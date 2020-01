Erfurt

Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen gesunken

29.01.2020, 14:01 Uhr | dpa

Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen ist im vergangenen Jahr gesunken. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die einzigen Bundesländer, in denen im vergangenen Jahr die Zahl der Erwerbstätigen leicht gesunken ist. Insgesamt hatten im Jahresdurchschnitt rund 1,05 Millionen Menschen eine Arbeit in Thüringen - 1700 weniger als 2018. Das entsprach nach Zahlen des Statistischen Landesamtes von Mittwoch einem Rückgang von 0,2 Prozent. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt habe es ein Minus von 0,1 Prozent gegeben, im Saarland Stagnation und bundesweit insgesamt ein Plus von 0,9 Prozent, ermittelten die Statistiker.

Arbeitsmarktexperten führen die Entwicklung in Thüringen vor allem auf die Demografie zurück - immer mehr Menschen gehen in den Ruhestand. Die Lücken könnten bisher weder vom Berufsnachwuchs, zurückkehrenden Pendlern oder ausländischen Fachkräften komplett ausgeglichen werden. Nach den Prognosen der Landesarbeitsagentur ist derzeit auch keine Trendwende in Sicht.

Während bei den Erwerbstätigen beispielsweise auch Mini-Jobber gezählt werden, erfasst die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Regel Voll- oder Teilzeitarbeitnehmer. Deren Zahl ging nur leicht um 0,1 Prozent zurück.

Nach der Prognose der Landesarbeitsagentur werden in Thüringen in diesem Jahr kaum mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. "Die Mittelwertprognosen unserer Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir 2020 mit 0,1 Prozent nur ein leichtes Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung haben werden. Das ist fast nichts", hatte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, kürzlich gesagt.