Landtag diskutiert über Wahl des Ministerpräsidenten

30.01.2020, 03:01 Uhr | dpa

Weniger als eine Woche vor der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten diskutiert das Parlament heute über das Wahlverfahren. Auf Antrag der CDU sollen die Abgeordneten per Beschluss klären, ob ein einzelner Kandidat im dritten Wahlgang auch dann gewählt ist, wenn er mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält. Am kommenden Mittwoch will sich der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Wiederwahl stellen. Sein angepeiltes Bündnis von Linke, SPD und Grüne hat aber keine Mehrheit.

Die CDU-Fraktion will mit ihrem Antrag erreichen, dass sich das Parlament noch vor der Wahl auf ein Verfahren verständigt. Bei der Plenarsitzung heute soll auch die Wahl eines Vizepräsidenten aufgerufen werden. Die AfD-Fraktion will mit dem Hochschulprofessor Michael Kaufmann einen neuen Kandidaten aufstellen.

Während Linke und Grüne eine Wahl Kaufmanns ablehnen, hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey die Abstimmung für seine Fraktion freigegeben. Jeder Abgeordnete werde für sich und nach seinem Gewissen entscheiden, ob er Kaufmann wähle oder nicht.