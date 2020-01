Erfurt

Jenaer Start-up Polytives gewinnt bei Gründerwettbewerb

31.01.2020, 13:13 Uhr | dpa

Das Jenaer Unternehmen Polytives GmbH hat beim Thüringer Gründerwettbewerb "getstarted2gether" den mit 1000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen. Das Start-up entwickelt neuartige Zusätze, um Materialeigenschaften von Kunststoffen einzustellen. Insgesamt hätten sich 13 Teams an dem Wettbewerb beteiligt, zehn Projekte erhielten von einer Jury den Zuschlag, informierte das Wirtschaftsministerium am Freitag. Darunter sind eine Gründung zu mobiler Diagnostik in der Veterinärmedizin aus Weimar, eine zu Fehlerfrüherkennung in Hochleistungsbatterien aus Erfurt und eine weitere zur Vernetzung von Textilmaschinen aus Greiz.

Die Ausgewählten können nun für sechs Monate die Infrastruktur einer wirtschaftsnahen Forschungseinrichtung nutzen und werden dabei von Wissenschaftlern betreut. "Eine engere Zusammenarbeit zwischen Gründern und Forschungsinstituten trägt dazu bei, gute Produktideen von Anfang an zu einem höheren technischen Reifegrad weiterzuentwickeln", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Dies erleichtere es, privates Beteiligungskapital einzuwerben oder das Produkt auf dem Markt zu platzieren. Das Land stellt für den Wettbewerb 600 000 Euro zur Verfügung.