Erfurter Automesse endet mit Besucherrekord

03.02.2020, 11:10 Uhr | dpa

Die Erfurter Automesse hat in diesem Jahr den Fokus auf alternative Antriebe gelegt. Und das kam offenbar gut an. Jetzt kamen deutlich mehr Besucher als im Vorjahr.

Die Automesse in Erfurt hat dieses Jahr mehr als 30.000 Besucher angelockt und damit nach eigenen Angaben einen Rekord erzielt. Der Zuwachs habe an allen Tagen bei etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gelegen, informierte Sprecher Dirk Schütz zum Abschluss am Sonntag.



Die Resonanz zeige, dass Automessen nach wie vor ihre Berechtigung hätten. Der Fokus lag in diesem Jahr auf alternativen Antrieben zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Das habe den Nerv des Publikums getroffen, erklärte Schütz.



Auf der Messe präsentierten sich von Freitag bis Sonntag insgesamt 125 Aussteller – Hersteller und Händler ebenso wie die hiesige Zulieferindustrie.