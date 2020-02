Erfurt

Thüringer AfD-Kandidat doch bei Ministerpräsidentenwahl

04.02.2020, 08:56 Uhr | dpa

Der AfD-Kandidat für den Posten des Thüringer Ministerpräsidenten, Christoph Kindervater, will nun doch persönlich bei der Wahl im Erfurter Landtag anwesend sein. Er habe seine Dienstreise in Hessen verschieben können, teilte Kindervater in der Nacht zum Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Zunächst hatte der parteilose ehrenamtliche Bürgermeister von Sundhausen angegeben, er könne am Mittwoch wegen der Dienstreise nicht im Landtag anwesend sein.

In Thüringen soll am Mittwoch ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Die AfD hatte Kindervater am Montag als Gegenkandidat zu Bodo Ramelow (Linke) für die Ministerpräsidentenwahl aufgestellt.

Mit ihrem Wahlvorschlag wolle die AfD zeigen, wie man eine Neuauflage eines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses in Thüringen verhindere, sagte AfD-Landessprecher Stefan Möller.