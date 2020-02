Erfurt

Thüringer Mütter bei Geburt durchschnittlich immer älter

04.02.2020, 11:38 Uhr | dpa

Frauen in Thüringen werden mit Blick auf das Alter immer später Mütter. Waren Mütter bei der Geburt 1991 im Durchschnitt noch 25,2 Jahre alt, lag ihr Durchschnittsalter 2018 bei 30,7 Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Der Anstieg sei quasi kontinuierlich verlaufen, hieß es. Allerdings seien Mütter in Thüringen im Vergleich zu Gesamtdeutschland nach wie vor jünger: Bundesweit stieg das Alter der Mütter bei der Geburt 2018 auf durchschnittlich 31,3 Jahre. Auch Väter im Freistaat seien bei der Geburt ihrer Kinder immer älter: 2018 betrug das Durchschnittsalter 34,2 Jahre. Die Zahl lag 2000 bei 32 Jahren und ist seitdem kontinuierlich angestiegen, wie es hieß.