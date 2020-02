Erfurt

Hoff soll geschäftsführend Agrarminister werden

04.02.2020, 20:39 Uhr | dpa

Auch nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen soll der bisherige Staatskanzleichef und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) das Agrar- und Infrastrukturministerium geschäftsführend mit übernehmen. Das teilte die Thüringer Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow am Dienstag mit. Die Themen in dem Ressort sollen zur Chefsache werden, sagte sie. Hoff leitet das Ministerium seit der Wahl der früheren Ressortchefin Birgit Keller (Linke) zur Landtagspräsidentin bereits geschäftsführend. Als neue Kulturstaatssekretärin ist Hoffs bisherige Büroleiterin in der Staatskanzlei, Tina Beer, vorgesehen. Bisher hat Babette Winter diesen Posten inne.