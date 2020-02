Erfurt

SPD weist Angebot zur Regierungsbeteiligung zurück

05.02.2020, 10:38 Uhr | dpa

Kurz vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee neue Avancen der FDP ausgeschlagen. Dabei ging es um ein Angebot, nach dem unter einem FDP-Ministerpräsidenten die sozialdemokratischen Minister ihr Amt behalten könnten. Das Angebot sei "ein politischer Dammbruch" und "eine Anmaßung", schrieb Tiefensee am Mittwochmorgen auf Twitter. Die SPD werde weder im Parlament noch in der Regierung einen Ministerpräsidenten "von Gnaden der AfD" unterstützen.

Tiefensee bezog sich damit auf eine Aussage des Thüringer FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich. Der hatte der Zeitung "Freies Wort" am Dienstag gesagt, sollte er zum Regierungschef gewählt werden, "müssten auch nicht alle jetzt noch amtierenden Minister ausgetauscht werden, zum Beispiel die der SPD".

Kemmerich will gegen den Ministerpräsidentenkandidaten von Rot-Rot-Grün, Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke), antreten, falls es zu einem dritten Wahlgang kommen sollte und auch die AfD dann einen eigenen Kandidaten stellt. Nach Ansicht von Rot-Rot-Grün kann Kemmerich nur dann hoffen, Ministerpräsident zu werden, wenn er auch von der AfD unterstützt wird.

Linke, SPD und Grüne haben zusammen 42 Stimmen im Landtag; AfD, CDU und FDP kommen zusammen auf 48 Stimmen.