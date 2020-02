Erfurt

Thüringer Wahl-Eklat: Beratungen von Parteien und Fraktionen

05.02.2020, 22:33 Uhr | dpa

Nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten beraten die Fraktionen im Thüringer Landtag am Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen. Auch in der Bundespolitik und anderen Bundesländern sorgt das Vorgehen von CDU und FDP in Thüringen weiter für heftige Diskussionen. Bei der Wahl hatte sich Kemmerich überraschend mit Stimmen von FDP, CDU und AfD durchgesetzt. In Teilen der FDP wird nun der Ruf nach seinem Rückzug laut, die CDU-Bundesspitze dringt auf eine Neuwahl.

Kemmerich will am Donnerstag seine ersten öffentlichen Termine als Regierungschef wahrnehmen. Die Bundesregierung sagte am Mittwochabend aber kurzfristig ihre "Konferenz Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie" in Erfurt ab, an der Kemmerich nach Angaben eines FDP-Sprechers teilnehmen wollte. Das Thema würde "zu sehr von tagespolitischen Themen überlagert" werden, hieß es zur Begründung.

Im Thüringer Landtag kommt die Grünen-Fraktion am Vormittag (09.00 Uhr) zu einer Sitzung zusammen. Die Linksfraktion trifft sich ebenfalls am Donnerstag (10.00 Uhr), am Nachmittag ist eine Landesvorstandssitzung der Linken angesetzt (16.00 Uhr).

Seit der Ministerpräsidentenwahl ist Thüringen ohne Minister, weil die geschäftsführenden Ressortchefs der bisherigen rot-rot-grünen Regierung ihre Posten nun los sind und noch keine neuen Minister ernannt und vereidigt wurden. Aus Kreisen von Rot-Rot-Grün hieß es, dass sich die Fraktionsspitzen der drei Parteien zu einem Frühstück treffen wollten, um die Lage zu sondieren.