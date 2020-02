Erfurt

Klimawandel und Nachhaltigkeit: Konferenz in Erfurt

06.02.2020, 03:24 Uhr | dpa

Mit nachhaltiger Entwicklung in Umwelt und Wirtschaft beschäftigen sich Politiker, Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler am Donnerstag (10.00) in Erfurt. Zu einer Konferenz über die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wird auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet. Dabei geht es auch um Herausforderungen für die Kommunen. In Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die in der Zwischenzeit aktualisiert wurde. In Erfurt diskutieren die Konferenzteilnehmer unter anderem über die Anpassung von Wäldern und Wasserressourcen an den Klimawandel sowie Naturschutz und Artenvielfalt.