Erfurt

Jüdische Gemeinde: Wahl bestätigt "schlimmste Befürchtungen"

06.02.2020, 08:06 Uhr | dpa

Die Jüdische Gemeinde in Thüringen hat mit Erschütterung auf die Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD reagiert. In einer gemeinsamen Mitteilung mit der Weimarer Other Music Academy als Ausrichter des Yiddish Summer Weimar erklärte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, am Mittwochabend: "Der Ausgang der heutigen Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen ist für uns die Bestätigung unserer schlimmsten Befürchtungen".

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Der Kandidat der FDP, die im Herbst nur knapp den Sprung in den Landtag geschafft hatte, setzte sich gegen den bisherigen Regierungschef Bodo Ramelow von den Linken durch. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsident ins Amt half.

Mit Blick auf die mit dem Wahlausgang verbundenen Befürchtungen verwiesen die Jüdische Gemeinde und die Other Music Academy auf eine Mitteilung vom November, in der sie gefragt hatten: "Wie soll sich jüdisches Leben und jüdische Kultur in Thüringen entwickeln, wenn die AfD – sei es direkt oder indirekt, in einer Koalition oder duldend – Teil einer Landesregierung ist?" Mit der Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD hätten FDP und CDU einen "Tabubruch" begangen, hieß es in der Mitteilung: "was heute Wirklichkeit geworden ist, muss wieder undenkbar werden. Thüringen soll Heimat jüdischen Lebens und kreativer, impulsgebender jüdischer und jiddischer Kultur bleiben. Dies wird mit einer von rechtsextremen Kräften gewählten Landesregierung eine zunehmend schwere, wenn nicht unmögliche, Aufgabe."