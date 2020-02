Erfurt

Preisauftrieb zu Jahresbeginn in Thüringen beschleunigt

06.02.2020, 14:37 Uhr | dpa

Gestiegene Preise für Energie und Kraftstoffe haben die Inflation in Thüringen nach oben getrieben. Die Jahresteuerungsrate lag im Januar bei 1,8 Prozent nach 1,5 Prozent im Dezember, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. So mussten Verbraucher in Thüringen etwa für Strom 7,1 Prozent mehr als vor einem Jahr berappen. Die Preise für Kraftstoffe zogen um 5,5 Prozent an.

Auch für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke hatten die Thüringer im Jahresvergleich durchschnittlich 2,5 Prozent mehr zu zahlen. Vor allem Fleisch (plus 6,0 Prozent) und Obst (plus 8,3 Prozent) verteuerten sich. Einen spürbaren Preisanstieg gab es laut der Statistiker auch bei den Tarifen im öffentlichen Nahverkehr, die um 3,9 Prozent stiegen.

Von Dezember auf Januar sanken die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Das gehe im Wesentlichen auf saisonbedingt günstiger angebotene Pauschalreisen zurück.