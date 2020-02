Erfurt

Bewährungsstrafe für angeklagten Buchhändler gefordert

06.02.2020, 16:01 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um die Schulbuch-Affäre hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe für den angeklagten Buchhändler gefordert. Wegen Bestechung in 25 Fällen verlangte die Anklagebehörde am Donnerstag vor dem Erfurter Landgericht eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten ausgesetzt zur Bewährung. Die Verteidigung sah den Bestechungsvorwurf nicht als bewiesen an und plädierte für den 62-Jährigen auf Freispruch.

Dem ehemaligen Geschäftsführer eines Online-Buchhandels wird vorgeworfen, eine umsatzabhängige Vergütung für Sammelbestellungen von Schulbüchern bei der von ihm damals geführten Gesellschaft angeboten zu haben. Dabei soll es jeweils um Summen etwa zwischen 1000 und 2000 Euro gegangen sein. Die Staatsanwaltschaft geht von rund 30 000 Euro aus. Betroffen sollen Schulen etwa in Gera, Erfurt und Weimar gewesen sein.

Ermittler waren dem Mann aus Ilmenau durch Hinweise eines anderen Buchhändlers auf die Spur gekommen. Der Fall ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Das Urteil wird am nächsten Mittwoch erwartet.