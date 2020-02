Erfurt

Bouffier: Neuwahlen wären sauberster Weg in Thüringen

07.02.2020, 17:51 Uhr | dpa

CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat sich mit deutlichen Worten für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. "Neuwahlen wären der sauberste Weg, um in Thüringen eine stabile Regierung, die unabhängig von den Einflüssen der AfD ist, zu etablieren", sagte der hessische Ministerpräsident am Freitag in Wiesbaden.

"Diese Situation muss so schnell wie möglich mit einem vernünftigen Ergebnis aufgelöst werden. Denn der Schaden, der eingetreten ist, ist schon verdammt groß", mahnte Bouffier nach dem Eklat um die Wahl des amtierenden Regierungschefs Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen von AfD und CDU. "Je länger das noch dauert, desto größer wird der Schaden." Kemmerich hatte sich bei der Wahl zum Ministerpräsidenten gegen Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.

Es müsse jedoch auch zur Kenntnis genommen werden, dass die Parteien in Thüringen derzeit keine Neuwahlen wollten, erklärte Bouffier. Wenn das Vertrauen wieder wachsen soll, sollte eine Person ausgewählt werden, die die Parteien in Thüringen wieder zusammenführen kann. Diese Person sollte unbelastet von den bisherigen Vorgängen sein, um das Land wieder in eine bessere und stabile Situation führen zu können.