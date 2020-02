Erfurt

Thüringer CDU-Chef Mohring macht in Regierungskrise Urlaub

08.02.2020, 14:57 Uhr | dpa

Ungeachtet der politischen Krise nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist der CDU-Landeschef Mike Mohring in den Skiurlaub gefahren. Bis Ende kommender Woche wolle er unterwegs sein, wie es aus Thüringer CDU-Kreisen am Samstag hieß. Zuvor hatten ntv und RTL berichtet. Ab Montag beginnen in Thüringen die einwöchigen Winterschulferien.

Einem Medienbericht zufolge soll die Entscheidung Mohrings im CDU-Präsidium zu Kritik geführt haben. CDU-Abgeordnete hatten gemeinsam mit Abgeordneten der AfD und der FDP am Mittwoch den Freidemokraten Thomas Kemmerich knapp zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Politiker ins Amt eines Landesregierungschefs verhalf. Dies löste heftige Proteste aus, auch innerhalb von CDU und FDP.

Am Donnerstag kündigte Kemmerich seinen Rückzug an, einen Rücktritt hat er aber bislang mit Verweis auf formelle Gründe nicht eingereicht. Mohring hat inzwischen angekündigt, sein Amt als Landtagsfraktionschef aufzugeben. Wie es politisch in Thüringen weitergeht, ist unklar.