Erfurt

SPD-Frau Lehmann zu Kemmerich: "Hat auf Zeit gespielt"

08.02.2020, 16:32 Uhr | dpa

Für die stellvertretende Vorsitzende der Thüringer SPD, Diana Lehmann, ist der sofortige Rücktritt des mit AfD- und CDU-Stimmen gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) überfällig gewesen. Das sagte Lehmann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie kritisierte die Beweggründe hinter Kemmerichs Argument vom Freitag, er könne aus juristischen Gründen nicht zurücktreten. "Er hat auf Zeit gespielt und wollte Ministerpräsident bleiben", so Lehmann. Sie sei froh, dass der Druck von Rot-Rot-Grün und von der Straße so groß geblieben sei, dass Kemmerich nun zurückgetreten sei. Kemmerich sei für Rot-Rot-Grün kein verlässlicher Ansprechpartner mehr. Der 54-Jährige hatte zuvor seinen sofortigen Rücktritt erklärt.